Cracovia, 30 giu. – (Adnkronos) – Si arresta in semifinale la corsa di Salvatore Cavallaro negli 80 kg ai Giochi Europei di Cracovia. L’azzurro, già forte della carta olimpica conquistata due giorni fa, è stato battuto 5-0 dall’ucraino Oleksandr Khyzhniak. Per lui arriva dunque la medaglia di bronzo, così come per Giordana Sorrentino: nella semifinale della categoria 50 kg l’azzurra, già certa del pass individuale per Parigi 2024, è stata sconfitta per 5-0 dalla turca Buse Naz Cakiroglu.