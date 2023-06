Calcio: possibile ritorno di Morata in Serie A, per bookie è duello Milan-Roma per lo spagnolo

Roma, 30 giu. – (Adnkronos) – Dopo quattro stagioni, divise in due fasi, e 59 gol con la maglia della Juventus, per Alvaro Morata, centravanti in forza all’Atletico Madrid, potrebbe tornare d’attualità la Serie A, con Roma e Milan, entrambe alla ricerca di una nuova soluzione offensiva, pronte per un duello di mercato. Per gli esperti di Goldbet e Better è in pole position la formazione di Josè Mourinho, chiamato a fronteggiare il lungo stop di Tammy Abraham, offerta a quota 2, in leggero vantaggio sui rossoneri, dati a 2,25, che dopo l’addio di Ibrahimovic, cercano un nuovo punto di riferimento in grado di far respirare Olivier Giroud, reduce dall’ennesima stagione positiva ma ormai prossimo a compiere 37 anni.