Calcio: Inter cerca rinforzi sulle fasce, Carlos Augusto si avvicina in quota, ipotesi Lazzari

Milano, 30 giu. – (Adnkronos) – Si prospetta un’estate movimentata in casa Inter in chiave calciomercato, con la dirigenza che proverà a restituire una rosa ancora competitiva a Simone Inzaghi, per provare a replicare i risultati della stagione da poco terminata. Un reparto chiave sono le fasce, e per quella sinistra gli esperti di Snai e Sisal vedono vicino Carlos Augusto a quota 2: con diversi gol e assist nei piedi, il brasiliano del Monza sembra il sostituto ideale di Robin Gosens, sul piede di partenza.

In divenire anche la situazione della fascia destra: come riporta Agipronews, il riscatto di Raoul Bellanova si allontana sempre di più, e anche il futuro di Denzel Dumfries è ancora un rebus. Ecco quindi che sullo sfondo si profilano due nomi molto importanti: la suggestione porta il nome di Achraf Hakimi, che ha già vestito la maglia nerazzurra nel 2020/2021, il cui ritorno si gioca a 7,50 volte la posta. Più abbordabile, a quota 5, Manuel Lazzari, uno dei fedelissimi di Inzaghi negli ultimi due anni che il tecnico ha passato alla guida della Lazio.