Calcio: Carnevali, ‘nessuna delle proposte finora avanzate per Frattesi ci soddisfa’

Roma, 30 giu. – (Adnkronos) – “Frattesi è in uscita? Oggi inizia il calciomercato e vedremo chi farà questo colpo da maestro. Oggi avremo l’incontro con l”Inter ma anche con altre società perché sono previsti vari dirigenti di tutti i club. Vedremo, siamo all’inizio e difficilmente nella giornata di oggi, vedremo cosa succederà”. Lo dice l’amministratore delegato del Sassuolo in merito alla possibile cessione di Davide Frattesi. “In questo momento di possibilità ce ne sono da parecchie società e non soltanto da parte dell’Inter o della Roma e non ci soddisfa nessuna delle proposte attuali perché crediamo che il valore di Frattesi sia maggiore di quello che ci hanno proposto e dobbiamo continuare e vedere un po’ -aggiunge Carnevali a Sport Mediaset-. Come società siamo tranquilli perché abbiamo fatto delle cessioni nella scorsa stagione e quindi potremmo anche continuare con Frattesi se le offerte non ci soddisfano”.