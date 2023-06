E’ un mercato che si muove inevitabilmente su un doppio binario quello del Benevento, chiamato in questo momento a puntellare la rosa da mettere a disposizione di Andreoletti, ma anche a piazzare i tanti esuberi ancora sotto contratto. Il nodo delle uscite va sciolto in fretta, soprattutto per non rischiare di viaggiare col freno a mano tirato per quanto riguarda le entrate.

