Appalti, Salvini "La riforma supera l'immobilismo ideologico"

ROMA (ITALPRESS) – "Domani entra ufficialmente in vigore il nuovo Codice degli Appalti: fiducia a piccoli comuni, sindaci e imprese, sblocco dei cantieri, norme più snelle e veloci.

Contro il pericoloso immobilismo ideologico dei NO, finalmente parte uno strumento fondamentale per favorire infrastrutture, lavoro e crescita in tutto il Paese, nel nome dei SÌ. Avanti così". Così su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

30-Giu-23 18:40