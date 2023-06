Ucraina: Orban, ‘oggi l’Ue non offre né pace, né prosperità’

Budapest, 29 giu. (Adnkronos) – Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dato una valutazione negativa dell’attuale situazione all’interno dell’Unione europea, prima di lasciare Budapest per il vertice annuale a Bruxelles, lamentando che né la pace né la prosperità prevalgono all’interno dell’Unione.

“L’Unione europea è stata istituita per due scopi. Primo, per la pace, e ora infuria una guerra. Secondo, per la prosperità, e l’economia è ora sempre più motivo di preoccupazione”, ha scritto Orban sulla pagina Facebook del governo ungherese.