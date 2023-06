Ucraina: Gb, ‘abbattimento aereo russo da parte di Wagner avrà impatto negativo’

Londra, 29 giu. (Adnkronos) – “Il 24 giugno, le forze di difesa aerea della compagnia militare privata Wagner avrebbero abbattuto elicotteri militari russi e un velivolo del posto di comando aviotrasportato Ilyushin Il-22M, che fa parte di una flotta relativamente piccola composta da un massimo di 12 velivoli, ampiamente utilizzata sia per il comando e controllo aviotrasportato che per compiti di ripetitore radio. Questi velivoli per missioni speciali hanno svolto un ruolo chiave per le forze russe nella guerra contro l’Ucraina. E’ probabile che la perdita di questo aereo abbia un impatto negativo sulle operazioni aeree e terrestri russe”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica.

“A breve termine – spiega il ministero della Difesa di Londra – lo shock psicologico della perdita di un gran numero di membri dell’equipaggio in questo modo danneggerà quasi certamente il morale all’interno della forza aeronautica russa. A lungo termine, esiste la possibilità che gli attuali livelli di incarico debbano essere ridotti per gestire in sicurezza la flotta rimanente. Ciò probabilmente minerà la capacità della Russia di comandare e coordinare le sue forze, in particolare nelle operazioni rapide”.