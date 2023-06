Ucraina: Duma russa, ‘Wagner non combatterà più nell’Operazione speciale’

Mosca, 29 giu. (Adnkronos) – Wagner non combatterà più in Ucraina dopo che il fondatore del gruppo mercenario, Yevgeny Prigozhin , ha rifiutato di firmare qualsiasi contratto con il Cremlino. Lo ha reso noto il capo del comitato di difesa della Duma, Andrei Kartapolov.

Kartapolov ha affermato che pochi giorni prima del tentativo di ribellione di Wagner, il ministero della Difesa russo aveva annunciato che “tutti i gruppi che svolgono missioni di combattimento devono firmare un contratto” con il ministero.

Secondo Kartapolov, Prigozhin non ha firmato i contratti ed è stato informato che “Wagner non avrebbe preso parte a un’operazione militare speciale. Ovvero, i finanziamenti e le risorse materiali non saranno più assegnate al Gruppo”.