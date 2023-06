Provincia, fronda anti-Lombardi. Parisi, Insogna, Di Cerbo e Viscusi diserteranno l’assemblea dei sindaci

Sono in quattro, ma potrebbero essere anche di più. Occorrerà attendere il conclave di questa mattina per verificare peso e consistenza della fronda anti-Lombardi. Ieri, dalla Rocca dei Rettori, il fido Floriano De Cicco si è dato da fare, sollecitando i sindaci a prendere parte all’assemblea chiamata ad approvare il rendiconto 2022, il DUP ed il bilancio 2023 della Provincia. Ma, quattro primi cittadini si sa già che non ci saranno, sono i vertici di quattro Comuni contigui, da Limatola a Melizzano, transitando per Dugenta e Frasso Telesino.

