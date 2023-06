Nuovi talenti caudini. Questa volta in ambito sportivo. Grande soddisfazione a Moiano per un giovane atleta, Domenico Viscusi (appena 16 anni) selezionato per far parte della nazionale italiana di MMA (arti marziali miste), per disputare i prossimi campionati mondiali che si svolgeranno ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi.

