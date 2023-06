Governo: Malan, ‘fiducia in Santanchè, in odg approvato a Camera conta lotta a frodi’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Non basta un’intervista televisiva senza un riscontro giudiziario. Su quell’ordine del giorno” approvato ieri alla Camera “il dispositivo impegna al Governo a combattere le frodi che ci sono state rispetto alla cassa integrazione Covid, possiamo dire di no? Poi nelle premesse pare che ci sia anche, Visibilia, nelle premesse uno può dire quello che vuole. Il Governo, chiunque sia, deve combattere le frodi”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, ospite di Sky Tg 24, a proposito della vicenda che chiama in causa la ministra del Turismo, Daniela Santanchè.

“Abbiamo fiducia -ribadisce l’espnente di Fdi- che la ministra Santanchè non sia coinvolta, tra l’altro l’ha anticipato anche in quel servizio, lo spiegherà insieme a molti altri dettagli mercoledì in Senato”.