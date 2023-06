Calcio: mercato, Bayern pagherà clausula al Napoli per Kim Min Jae, Hernandez verso il Psg

Berlino, 29 giu. (Adnkronos) – Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo per ingaggiare il calciatore sudcoreano Kim Min Jae, difensore del Napoli. Il giocatore ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro che sarà pagata dai tedeschi che hanno chiesto la stessa somma al Paris Saint-Germain per liberare il suo difensore Lucas Hernández che intanto, come riporta il quotidiano sportivo spagnolo “Marca”, si è già recato a Parigi per completare le visite mediche prima del suo passaggio al club francese. Il nazionale francese dovrebbe firmare un contratto triennale con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Secondo Sport1, entrambi gli accordi saranno annunciati ufficialmente la prossima settimana.

Kim ha un contratto con il Napoli, con il quale ha vinto il primo ‘scudetto’ del club dal 1990 la scorsa stagione, fino a giugno 2025. È arrivato in Italia un anno fa dai turchi del Fenerbahce. In questo momento sta svolgendo il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Hernández è arrivato al Bayern nel 2019 dall’Atlético de Madrid per 80 milioni di euro, rendendolo il giocatore più costoso della storia del club tedesco. Tuttavia, non ha mai consolidato la sua posizione nella squadra a causa dei suoi numerosi infortuni. L’ultima è stata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, nel bel mezzo dei Mondiali di Qatar 2022.