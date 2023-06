Un altro passo avanti, anche se è presto per dare l’affare per definito. Ogni giorno che passa Biagio Meccariello si avvicina a diventare un nuovo giocatore del Benevento. Non aver mai giocato per la squadra della sua città natale rappresenta probabilmente l’unico cruccio della sua carriera e ora che l’occasione giusta sembra essere arrivata, il difensore originario di Airola sta facendo di tutto per agevolare la positiva definizione di una trattativa ormai entrata nel vivo.

