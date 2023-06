Bruttissimo incidente quello che si è verificato nella serata di ieri lungo la strada statale Appia e, per la precisione, nel tratto di competenza del Comune di Apollosa quasi a ridosso di Tufara Valle. Una donna che procedeva in direzione Montesarchio è stata travolta a bordo di carrozzina motorizzata che stava conducendo. Un’automobile che viaggiava nella sua stessa direzione l’ha impattata in pieno trascinando la carrozzina per diversi metri e catapultando la malcapitata nel terreno limitrofo al di sotto del guardrail.

