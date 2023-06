Vino: a VinoVip al Forte 2023 62 aziende e 700 professionisti del settore

Roma, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) – A Forte dei Marmi si è chiusa con successo la seconda edizione di VinoVip al Forte, che si svolta domenica 25 e lunedì 26 giugno a Villa Bertelli. Il summit organizzato da ‘Civiltà del bere’ si è riconfermato un importante punto di riferimento per il mondo del vino italiano, un momento di scambio e incontro di visioni e strategie che ha accolto più di 700 professionisti del settore. Ad Attilio Scienza, professore, agronomo e presidente del Comitato nazionale Vino Dop e Igp, è stato assegnato il Premio Pino Khail 2023, ideato dal direttore di ‘Civiltà del bere’, Alessandro Torcoli, per ricordare il giornalista Pino Khail, fondatore della rivista, e premiare l’infaticabile impegno nella promozione del vino italiano di pregio nel mondo.

Il talk della domenica si è confermato l’occasione per approfondire tematiche di grande attualità per il mondo vitivinicolo sia italiano che internazionale. Ad aprire il dibattito è stata la presentazione della prima inchiesta giornalistica indipendente sulle Fiere internazionali di settore realizzata da ‘Civiltà del bere,’ in cui 207 aziende si sono espresse sulle principali manifestazioni, messe a dura prova dalla pausa pandemica. A seguire il talk show inaugurale, con focus sul futuro delle Doc. Esperti del settore e produttori si sono alternati in un dibattito riguardante questa tematica particolarmente attuale, sottolineando l’importanza delle denominazioni ma anche le loro criticità e confrontandosi su diverse proposte di riorganizzazione e aggiornamento del sistema.

La mattinata del lunedì ha visto invece protagonista il ‘fenomeno Vermentino’, con un approfondimento sul vitigno, dagli aspetti antropologici a quelli genetici, prima di lasciare spazio alla case-history del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana. Dopo la conferenza e il walk around tasting dedicati al Vermentino, con 28 cantine e 62 espressioni del bianco vitigno da tutta Italia, è stata la volta del Grand Tasting, a cui hanno preso parte 53 tra i più importanti produttori italiani, per un totale di 156 etichette e oltre 900 bottiglie stappate. Il prossimo appuntamento con VinoVip è per il 2024 a Cortina d’Ampezzo.