Ue: Meloni, ‘amici veri non dicono sempre di sì ma dicono verità’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Quello che in questi anni noi abbiamo rivendicato -e per questo siamo stati definiti spesso dei nemici dell’Unione europea- era un principio che è scritto nei Trattati e che non è stato applicato sempre, ovvero il principio di sussidiarietà: non si occupi Bruxelles di quello di cui si può meglio occupare Roma e non faccia Roma da sola quello per cui serve Bruxelles. Non è esattamente quello che è stato fatto ed è la ragione per la quale oggi serve un diverso approccio. E sono contenta di questo cambio di passo, sono fiera di tentare di dare una mano in questo senso. È cambiato l’approccio e noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che, quando qualcuno cercava di accendere i riflettori su alcune necessità e su alcune mancanze, non lo faceva perché era nemico, ma lo faceva perché gli amici veri sono quelli che ti dicono le cose come stanno, non sono quelli che ti dicono sempre di sì”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.