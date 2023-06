Ucraina, raid russo su Kramatorsk: 8 morti. Oggi Zuppi a Mosca

(Adnkronos) – E’ salito a 8 il bilancio delle vittime del raid russo su Kramatorsk, nella regione di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Tra le vittime tre minori, oltre a due dipendenti della pizzeria, riferiscono i servizi di emergenza di Kiev che parlano di 56 feriti, di cui tre stranieri e un bambino di appena otto mesi. Il governatore di Donetsk, Pavlo Kyrylenko , ha spiegato sul suo profilo Telegram che i russi hanno lanciato due razzi intorno alle 20 (ora locale) contro una pizzeria e un edificio vicino.

Le immagini mostrano infatti la struttura completamente devastata con danni anche ai vicini condomini e locali commerciali. In un’altra esplosione la scorsa notte cinque persone sono rimaste ferite.

Secondo l’amministrazione militare della città di Kramatorsk, l’allarme antiaereo era scattato in città dalle 18.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia “ha attaccato brutalmente Kramatorsk con missili S-300”. “Ogni manifestazione di terrore di questo tipo dimostra sempre di più a noi e al mondo intero che la Russia merita solo una cosa come risultato di tutto ciò che ha fatto: la sconfitta e un tribunale, processi equi e legali contro tutti gli assassini e i terroristi russi”, ha detto Zelensky in un discorso serale.

Anche il villaggio di Bilenke, appena a nord-est di Kramatorsk, è stato oggetto di un attacco con S-300 , secondo l’ufficio del Procuratore generale. Cinque persone sono rimaste ferite nell’attacco.

I sistemi missilistici S-300 di fabbricazione sovietica, originariamente progettati per la difesa aerea, sono stati riutilizzati dalla Russia per attaccare obiettivi terrestri in Ucraina.

I missili di difesa aerea sono noti per la loro imprecisione e sono diventati l’arma preferita dalla Russia per gli attacchi contro le città.

La città di Kramatorsk funge da capitale regionale dopo l’occupazione di Donetsk da parte della Russia nel 2014. Ospita il governo regionale. Il 27 giugno le truppe russe hanno colpito anche Kremenchuk, nell’Oblast’ di Poltava, con il missile Kh-22 di progettazione sovietica che trasportava oltre 900 kg di esplosivo, ha riferito il governatore Dmytro Lunin. Esattamente un anno fa, le forze russe avevano utilizzato lo stesso tipo di missile per attaccare un centro commerciale a Kremenchuk, causando 21 morti e 77 feriti.