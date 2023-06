Tennis: Wimbledon, 4 azzurri al turno decisivo delle qualificazioni

Londra, 28 giu. – (Adnkronos) – Matteo Arnaldi, Matteo Gigante, Mattia Bellucci e Lucrezia Stefanini sono approdati al turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all’All England Club). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest’anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline.

Nel tabellone maschile al secondo turno Matteo Arnaldi, numero 78 Atp e prima testa di serie, si è aggiudicato per 7-6 (7-5), 6-4 il derby tricolore di secondo turno contro Federico Gaio, numero 219 del ranking. Al turno decisivo c’è anche Matteo Gigante, numero 254 Atp, che si è imposto 6-4, 6-4 sul canadese Gabriel Diallo, numero 140 del mondo. Mattia Bellucci, numero 160 Atp, ha sconfitto 6-4, 6-4 il belga Raphael Collignon, numero 212 del ranking

Semaforo rosso, invece, per Luca Nardi, numero 154 del mondo, battuto 6-3, 6-3 dal giapponese Taro Daniel, numero 105 del ranking e per Giulio Zeppieri, numero 125 Atp, che ha ceduto 6-7 (4-7), 6-3, 6-3 al francese Lucas Pouille, numero 386 del ranking, tornato a giocare dopo un periodo piuttosto complicato ma che a Wimbledon ha raggiunto i quarti nel 2016. Nel tabellone femminile Lucrezia Stefanini, numero 110 Wta, supera l’australiana Priscilla Hon, numero 179 del ranking, per 6-2, 7-6 (7-4). Venerdì il sorteggio dei main draw. In quello maschile – in attesa della conclusione delle qualificazioni – sono 5 gli azzurri in gara: Jannik Sinner, ottava testa di serie, Lorenzo Musetti 14esima testa di serie, Matteo Berrettini, Lorenzi Sonego e Marco Cecchinato. In quello femminile sono 6 le azzurre al via: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Sara Errani.