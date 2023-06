Riva (Mundys), ‘da settore ruolo importante in contrasto climate change’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Il settore aeroportuale può e vuole svolgere un ruolo importante sul fronte del contrasto al climate change. Per questo lavoreremo con grande impegno insieme al Wef, a Aci e ai principali player internazionali del nostro settore per definire delle linee guida che possano agevolare dal punto di vista finanziario e industriale tutti gli aeroporti del mondo, indipendentemente dalla collocazione geografica, dalla dimensione e dal controllo pubblico o privato, nella realizzazione dei propri progetti di sostenibilità”. Lo dichiara Katia Riva, Chief Sustainability Officer di Mundys. “Siamo orgogliosi – dice- di poter mettere a disposizione di questo progetto globale il know-how di Mundys e dei suoi asset aeroportuali in Italia e nel mondo”.