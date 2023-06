Nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento è stata diagnosticata la malattia di Lyme in una bambina di quattro anni e mezzo. Circostanza di rilievo in positivo per la capacità di risposta dell’ospedale privato, ma chiaramente in negativo per l’emersione della patologia tipica, orami sempre più diffusa in Europa, probabilmente anche a causa del cambiamento climatico in atto. Si tratta, infatti, del primo caso manifestatosi nel Sannio.

