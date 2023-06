Pallavolo: Nations League, Sylla out per infortunio, Nwakalor al suo posto

Bangkok, 28 giu. – (Adnkronos) – L’Italia non potrà contare su Myriam Sylla nella Pool 6 di Volley Nations League in corso a Bangkok. Nell’immediata vigilia dell’esordio in Thailandia delle azzurre contro il Brasile (oggi alle 15:30 italiane in diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena) capitan Sylla ha accusato un fastidio al piede che ha richiesto ulteriori approfondimenti. Gli esami strumentali hanno riscontrato un leggero stiramento ai muscoli della fascia plantare che costringerà il capitano azzurro ai box per tutta la settimana. Nel frattempo il CT Davide Mazzanti ha operato un cambio nella lista delle 14 inserendo Linda Nwakalor proprio al posto dell’infortunata Sylla. La schiacciatrice azzurra ha già intrapreso con lo staff sanitario italiano il percorso di recupero per tornare a disposizione nel più breve tempo possibile.