Milano: Axa Im conclude riqualificazione nuovo campus urbano di Monte Rosa

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Axa Im Alts ha terminato il progetto di rigenerazione di Monte Rosa 91, un edificio ad uso misto originariamente consegnato alla città di Milano nel 2003 da Renzo Piano Building Workshop e riqualificato vent’anni dopo dallo stesso team di professionisti. Con una superficie complessiva di oltre 80mila metri quadri, di cui 47mila di uffici affittabili e un grande spazio verde, Monte Rosa 91, gestito da Axa Im Alts per conto dei propri clienti, è uno degli edifici più grandi di Milano. L’inaugurazione si è tenuta oggi, alla presenza di relatori di spicco, fra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rappresentanti di Renzo Piano Building Workshop e di Axa Im Alts.

La completa riqualificazione dell’edificio ha trasformato Monte Rosa 91 da un immobile a destinazione prettamente direzionale in un campus ad uso misto, progettato per soddisfare al meglio le esigenze degli occupanti e dell’intorno urbano. Il nuovo complesso ospiterà più di 12 società e offrirà un’ampia gamma di servizi, fra cui un asilo nido, una palestra e un ristorante, al fine di rispondere alla mutata domanda dei tenant dell’edificio che promuove il benessere e propone una concezione del lavoro più flessibile. Il campus ospiterà inoltre una collezione permanente di opere d’arte di primari artisti italiani, mentre il ‘Parco della Luce’, ampio spazio verde di oltre 10mila metri quadri, offrirà ristoro e sarà fruibile dai tenant e dai cittadini a partire da settembre 2023.

L’edificio è locato per il 60% e per il restante 40% è in fase di trattativa avanzata. L’edificio è stato progettato per favorire lo scambio di idee, di cultura e come spazio di socializzazione e, a testimonianza di ciò, il campus ospiterà il 4 luglio 2023 la fase semifinale del più importante concorso letterario del Paese, il Premio Strega. L’immobile è stato riqualificato per raggiungere elevati standard di sostenibilità, utilizzare tecnologie per implementare i suoi sistemi di gestione e ridurre il consumo energetico. Grazie ai vari interventi di efficientamento energetico perseguiti, tra cui il completo rifacimento degli impianti M&E e l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, si stima che la riqualificazione porterà ad un abbattimento dei consumi energetici del 40%. Monte Rosa 91 è il primo immobile riqualificato in Italia ad aver ottenuto la certificazione ‘platinum wired score’, che testimonia l’alto livello tecnologico di connessione degli spazi. Il complesso sarà inoltre certificato ‘leed core shell platinum’, con particolare riguardo all’efficienza energetica e climatica e ‘leed ebom gold’, attestante l’efficacia dell’immobile in termini di operatività.