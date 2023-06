Maltempo: A.Fontana, ‘scelta Figliuolo molto opportuna’

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – “Io credo che il generale Figliuolo abbia dimostrato in epoca di pandemia la sua grandissima capacità e dunque sia una scelta molto opportuna”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di una conferenza stampa a Milano, commentando la scelta di affidare al generale Francesco Paolo Figliuolo il ruolo di commissario per la ricostruzione nelle zone di Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

“Io -dice Fontana, riferendosi alla gestione dell’emergenza pandemica- credo che Figliuolo abbia saputo cambiare il corso di quel momento particolarmente complesso; con il suo arrivo anche da parte nostra c’è stata la possibilità di avere la previsione di quello che sarebbe successo”. Del resto, conclude, “ha sempre mantenuto gli impegni che si era assunto e quindi è chiaro anche che per progettare e programmare la nostra attività quella era una cosa assolutamente fondamentale”.