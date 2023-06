Lavoro, ass. Colla: “Festival segno fiducia e speranza tutto sistema emiliano-romagnolo”

Bologna, 28 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “In questo periodo caratterizzato da grandi difficoltà, in cui stiamo superando l’emergenza e al contempo progettando la ripartenza e la ricostruzione di una parte estesa del nostro territorio dopo le drammatiche alluvioni di maggio, il Festival del lavoro, ospitato per il secondo anno consecutivo a Bologna, rappresenta un segno concreto di fiducia e speranza nel presente e nel futuro di tutto il sistema emiliano-romagnolo”.

Così Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, commenta l’indagine ‘Italiani e lavoro nell’anno della ripartenza’, della Fondazione studi consulenti del lavoro, presentata oggi a Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna.

“Un appuntamento – ha sottolineato – che fornirà utili contributi sulle politiche per il futuro del nostro Paese, a partire dagli spunti interessanti emersi dalla ricerca. Sarà, dunque, un’occasione importante per discutere di temi cruciali come la formazione, l’uso delle tecnologie, la qualità del lavoro e delle professioni. Infine, l’evento rappresenta anche un’opportunità per la città di Bologna, che potrà accogliere migliaia di persone mettendo in campo la sua rinomata ospitalità”.