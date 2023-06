Udienza ieri in tribunale per il processo relativo a presunti abusi per lavori pubblici di somma urgenza a Cusano Mutri, con richiesta delle pene nei confronti dei tre imputati da parte della pubblica accusa. Richiesti otto anni per Giuseppe Maria Maturo (a difenderlo il legale Marcello Severino), all’epoca dei fatti contestati sindaco di Cusano Mutri, incarico che riveste anche attualmente dopo rielezione; sei anni per il professionista tecnico Remo Di Muzio (avvocati Giuseppe Francesco Massarelli e Patrizia Pastore); sei anni per Nicola Russo (avvocato Alberto Mignone), funzionario pubblico, capo ufficio tecnico, nel torno temporale relativo alle ipotesi accusatorie, ora capi imputazione, oggetto del processo in corso svolgimento.

