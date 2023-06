Si muove anche intorno ai portieri il mercato del Benevento, ma in questo caso solo in direzione uscite. E non potrebbe essere diversamente, visto che sotto contratto ci sono già quattro estremi difensori, ai quali si aggiungerà Manfredini che nel giorno del raduno in città sottoscriverà il rinnovo per un’altra stagione. Il portiere ferrarese potrebbe guadagnarsi i galloni da titolare – ma non è scontato – cosa che chiuderebbe le porte alla permanenza di Alberto Paleari.

