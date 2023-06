Un tesoro da valorizzare, un patrimonio inestimabile che non può essere svilito. A piazza Cardinal Pacca occorre tesaurizzare le preesistenze venute alla luce, altro che info point e stalli per bus turistici! Un primo, tangibile risultato, le opposizioni ritengono di averlo conseguito, la delocalizzazione del parcheggio dei cinque pullman. Non basta, non è sufficiente, c’è da scandagliare ulteriormente un sottosuolo che potrebbe riservare sorprese di grande interesse storico ed artistico, reperti da valorizzare anziché sotterrare.

