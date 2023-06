La semina è andata avanti per diversi giorni, ora Marcello Carli vuole passare alla fase della raccolta. Presto verrà messo il sigillo dell’ufficialità sugli acquisti di Bolsius e Benedetti, oltre che di Andreoletti e del suo staff, ma il direttore tecnico del Benevento non si ferma e rivolge lo sguardo verso un orizzonte che potrebbe avvicinare un altro affare per il club giallorosso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia