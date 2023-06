Cracovia 2023: Abodi, ‘mi auguro Giochi Europei un giorno in Italia’

Cracovia, 28 giu. – (Adnkronos) – “Mi auguro che un giorno anche da noi si possano ospitare i Giochi Europei, perché Roma e l’Italia sono nella storia dell’Europa. Serve consapevolezza che l’utilità non sia solo nell’organizzare l’evento, tanto più se mobilita’ risorse pubbliche. Si parta dall’analisi sull’impatto che l’evento può avere a livello economico e sociale, del turismo diretto e indiretto, della promozione del territorio. Bisogna essere meno emotivi e più metodici e sistematici come approccio, sarà anche più facile consentire alla candidatura di dettare anche l’agenda”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, in un incontro con la stampa a Casa Italia a Cracovia per i Giochi Europei.