“All’amministrazione provinciale di Benevento non ne imbroccano una. Il Tar Napoli ha accolto, nei giorni scorsi, i ricorsi presentati da Associazione Nazionale Costruttori Edili Campania e Associazione Nazionale Costruttori Edili Benevento, per l’annullamento del bando, del disciplinare e degli atti, relativi alla gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento di completamento della Fondovalle Vitulanese per un importo di 31.410.116 euro, nonché per l’annullamento del bando, del disciplinare e degli atti, relativi alla gara per l’affidamento dell’esecuzione lavori inerenti la realizzazione della Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis per un importo di 30.664.017 euro. Parliamo ovviamente di opere strategiche ed importanti per il Sannio”. Così l’avvocato Luigi Boccalone che ieri ha notiziato del nuovo sviluppo giudiziario amministrativo del contenzioso nato da ricorso di Ance Campania e Ance Benevento rispetto alla gara pubblica indetta dalla Rocca dei Rettori, in ragione del mancato adeguamento del tariffario dei prezzi in virtù dell’inflazione.

