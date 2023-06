Calcio: mercato, Napoli e Juventus pensano al futuro, in quota è duello per Rasmus Hojlund

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – La stagione d’esordio in Serie A di Rasmus Hojlund non è passata sotto traccia: i grandi club hanno potuto apprezzare le doti realizzative, e non solo, del 20enne danese reduce da 9 gol segnati in 32 match con l’Atalanta. Nelle ultime ore, oltre alle sirene della Premier, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile duello tra Napoli e Juventus, alle prese con le possibili partenze di Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Per gli esperti è avanti il club campione d’Italia, offerto a 4 su Goldbet e 4,25 su Planetwin365, con i bianconeri però in rimonta, con una quota che oscilla tra 5 e 7 volte la posta, in calo rispetto al 12 di poche ore fa. Più distanti invece le altre formazioni italiane, con il Milan terzo incomodo, però lontano a 15, seguito dalla Roma, proposta a 34 e dall’Inter, fresca dell’arrivo di Marcus Thuram, fissata a 51.