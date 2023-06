Calcio: Europei U21, azzurrini eliminati, Norvegia vince 1-0

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – L’Italia Under 21 viene sconfitta 1-0 dalla Norvegia, nella gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europeo di categoria ed è eliminata. Il gol di Botheim al 65′ condanna la squadra di Nicolato che ha anche colpito una traversa nel finale, ma anche la Norvegia. A passare il turno è incredibilmente la Svizzera nonostante il pesante 1-4 subito dalla Francia. Gli elvetici passano ai quarti con la Spagna grazie alla miglior differenza reti con Italia e Norvegia. Per l’Italia dle calcio sfuma anche il sogno olimpico.