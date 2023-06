Calcio: Divisione Serie A Femminile, Cappelletti unica candidata alla presidenza

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Con i comunicati ufficiali n. 209/DCF e n. 211/DCF la Divisione Calcio Femminile ha convocato le Assemblee elettive della Serie A e della Serie B, che si terranno domani e dopodomani in videoconferenza (prima convocazione alle 8.30, seconda alle 11). Tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’elezione dei presidenti e dei componenti dei consigli direttivi delle due assemblee.

La candidata unica alla carica di presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, a cui è demandata l’organizzazione del Campionato di Serie A, della Coppa Italia, della Supercoppa e del Campionato Primavera 1, è Federica Cappelletti, perugina di nascita, giornalista professionista, moglie del compianto Paolo Rossi e presidente della Paolo Rossi Foundation. A seguito dell’esame della documentazione inviata risultano invece candidati per la carica di componenti del Consiglio Direttivo Stefano Braghin, Carlo Maria Stigliano e Alessandro Terzi, già consiglieri della Divisione Calcio Femminile, oltre a Francesco Tripodi ed Elena Turra.

Il presidente del nuovo organo, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, verrà eletto dall’Assemblea dei rappresentanti dei 10 club della Serie A, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti. Dopo il presidente si passerà all’elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo. Venerdì è invece in programma l’Assemblea elettiva della Serie B Femminile, che si occuperà dell’organizzazione della Serie B e del Campionato Primavera 2 e sarà formata da un presidente e da un Consiglio Direttivo di cui faranno parte tre consiglieri in rappresentanza delle società e quattro consiglieri eletti dal Consiglio Federale.