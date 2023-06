Agricoltura: Bordeaux School of Economics, ‘innovare mentre l’ambiente cambia’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Innovare continuamente perché l’ambiente cambia in continuazione. Il mio lavoro di ricercatore è cercare di capire cosa funziona e cosa non funziona, connettendo ricerca e innovazione. Lavoro a fianco delle organizzazioni internazionali per accelerare l’innovazione nell’agricoltura”. Tanguy Bernard, docente all’università di Bordeaux e direttore della Bordeaux School of Economics, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione in agricoltura, intervenendo a Roma al ‘2023 Ifad Innovation Day’, forum che riunisce rappresentanti di alto livello ed esperti internazionali degli Stati membri dell’IFAD, del settore privato, del mondo accademico, delle organizzazioni di ricerca, della società civile, delle agenzie delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni multilaterali.