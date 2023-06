Ucraina: attacchi russi in diverse regioni, 2 civili uccisi e 6 feriti

Kiev, 27 giu. (Adnkronos) – Due civili sono stati uccisi e altri sei sono rimasti feriti negli attacchi russi contro le oblast di Zaporizhzhia, Donetsk e Kherson, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati attacchi russi senza vittime anche nelle oblast di Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Luhansk.

L’esercito russo ha colpito 15 insediamenti nell’oblast di Zaporizhzhia 45 volte nell’ultimo giorno, uccidendo una residente di Orikhiv nella sua stessa casa, ha scritto l’amministrazione regionale. Il marito di 59 anni sarebbe stato ferito e ricoverato in ospedale. Altri due civili, di 52 e 59 anni, sono rimasti feriti in attacchi russi contro i villaggi di Preobrazhenka e Pavlivka.

Nell’oblast orientale di Donetsk, gli attacchi russi hanno ucciso un civile e ne hanno ferito un altro nel villaggio di Novyi Komar, ha dichiarato il governatore Pavlo Kyrylenko. La Russia ha colpito almeno 11 insediamenti nella regione, danneggiando 20 case, sei condomini e un’impresa. Le forze russe hanno colpito l’oblast di Kherson 55 volte, utilizzando mortai, artiglieria, sistemi di razzi a lancio multiplo, carri armati, droni e aviazione, come riportato dal governatore Oleksandr Prokudin. Gli attacchi hanno colpito aree residenziali e ferito due persone nella regione.