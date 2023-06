Salario minimo: opposizione fa il punto, ‘proposta comune in definizione’**

Roma, 27 giu (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina alla Camera una riunione delle opposizioni sul salario minimo. “Stiamo procedendo con il lavoro tecnico e stiamo definendo una proposta comune, speriamo da qui a qualche giorno. Il lavoro procede speditamente, stiamo trovando una convergenza tra le diverse proposte, non certo una mediazione al ribasso”, ha spiegato Franco Mari, di Avs, all’Adnkronos termine dell’incontro.

Alla riunione, tra gli altri, hanno preso parte lo stesso Mari e Tino Magni per Avs, Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto per il Pd, Carlo Calenda e Matteo Richetti per Azione, Nunzia Catalfo per il M5s. I progetti di legge sul salario minimo sono in discussione da tempo in commissione Lavoro, alla Camera, dove in questi giorni sono in programma le audizioni degli esperti.