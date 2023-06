Russia: Mosca, ‘illegale posizione Canberra sul terreno per la nuova ambasciata’

Canberra, 27 giu. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità russe hanno definito “illegali” le azioni del governo australiano in relazione alla cessazione dell’affitto dei terreni concessi per la costruzione di una nuova ambasciata russa a Canberra. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha sottolineato che la decisione mostra la “mancanza di rispetto” di Canberra nei confronti dello stato di diritto e ha precisato che “con la fine dell’accordo, le autorità australiane si stanno già preparando a prendere in consegna la proprietà della diplomazia russa”.

“Queste azioni sono disoneste e sono di dubbia legalità”, ha affermato la Zakharova attraverso un comunicato del ministero dopo che le autorità australiane hanno tentato di rescindere il contratto per la costruzione di un nuovo complesso per l’ambasciata russa nel Paese. Le motivazioni addotte dal governo australiano si concentrano sul fatto che la Russia non avrebbe portato a termine i lavori previsti entro un periodo di tre anni dal rilascio del permesso.