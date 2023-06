Pd: Schlein vede ministro cinese, leader dem auspica ruolo Cina per fine invasione Ucraina

Roma, 27 giu (Adnkronos) – Concluso l’incontro tra la segreteria del Pd Elly Schlein e il ministro Liu Jianchao, responsabile del dipartimento esteri del Partito comunista cinese in visita istituzionale in Italia con la sua delegazione. Lo rende noto il Pd.

All’incontro hanno partecipato il responsabile Esteri Peppe Provenzano e i capigruppo nelle commissioni Esteri di Camera e Senato Enzo Amendola e Alessandro Alfieri. Al centro del confronto le sfide del multilateralismo e della transizione ecologica. Durante l’incontro la segretaria ha esposto le posizioni del Pd sulla tutela dei diritti umani e sulla guerra in Ucraina, auspicando un ruolo della Cina nei confronti della Russia per porre fine all’invasione, e sulla necessità di una cornice strategica europea alle relazioni economiche e istituzionali con la Rpc, conclude il Pd.