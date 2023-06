Natalità, Viviano (Bankitalia): “Aumentare partecipazione a mercato lavoro e produttività”

Roma, 27 giu. (Adnkronos/Labitalia) – E’ necessario “cercare di contenere il più possibile il calo della popolazione, aumentare la propensione della partecipazione della popolazione al mercato del lavoro, aumentare il prodotto che ogni lavoratore può produrre, e quindi la produttività. Queste tre parole non possono andare disgiunte rispetto al calo demografico che stiamo attraversando”. Lo ha detto Eliana Viviano, direttore divisione famiglie e mercato del lavoro servizio struttura economica dipartimento economia e statistica – Banca d’Italia, intervenendo oggi a ‘Demografica. Popolazione, persone, natalità: noi domani’, l’evento promosso da Adnkronos, e in corso oggi al Palazzo dell’informazione a Roma, per il lancio di ‘Demografica’, un nuovo progetto editoriale del Gruppo che ha l’obiettivo di mettere la produzione giornalistica al servizio di un dibattito che tenga insieme gli aspetti politici, sanitari, sociali ed economici del tema.