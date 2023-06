Maltempo: Musumeci, ‘modello unico per ricostruzione, varrà per ogni calamità’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Oggi il Cdm ha adottato, in materia di ricostruzione, due provvedimenti importanti per la contingenza e per gli sviluppi che potranno determinare quella che definiamo una fase nuova. Con il dl ricostruzione abbiamo dato per la prima volta all’Italia un modello unico per la ricostruzione su territori colpiti da alluvioni, frane, eventi avversi ed eventi vulcanici. In passato si è proceduto con un provvedimento per ogni calamità, in mancanza di un quadro giuridico organico”, dando vita a norme “frammentate nel tempo”. Il Cdm ha dato oggi il disco verde a un “modello unico, che prevede misure sulla governance, semplificazione e accelerazione”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, in conferenza stampa subito dopo il Consiglio dei ministri.