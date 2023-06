Maltempo: ipotesi nomina a subcommissari di Bonaccini, Acquaroli e Giani**

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – Nel Consiglio dei ministri in programma alle 18, che dovrebbe ufficializzare la nomina di Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione post alluvione, i tre governatori delle regioni colpite nel maggio scorso -Emilia Romagna, Marche e Toscana- dovrebbero essere indicati come subcommissari, entrando dunque a far parte della struttura commissariale per la ricostruzione delle zone colpite. Lo si apprende da fonti di governo, secondo le quali sarebbe questo lo ‘schema’ su cui Palazzo Chigi starebbe ragionando. I presidenti Stefano Bonaccini, Francesco Acquaroli e Eugenio Giani dovrebbero dunque lavorare fianco a fianco con il futuro commissario.