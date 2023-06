Imprese: Federmanager, nasce l’advisory board per le politiche industriali

Roma, 27 giu. (Labitalia) – Si è svolta oggi la riunione di insediamento dell’advisory board di Federmanager per le politiche industriali, finalizzato a rafforzare l’intervento dell’organizzazione dei manager sui temi strategici per la crescita economica del Paese. A comporre il nuovo organismo, presieduto da Carlo Corsi, presidente della società Corsi & partners, nomi di assoluto rilievo nel panorama italiano: Claudia Bugno, fondatrice e managing director di Futuritaly, Barbara Cominelli, amministratrice delegata di Jll Italia, Gianni Letta, più volte sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Francesco Rutelli, presidente di Anica, di Anica Academy e di Esgr Benefit, e Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo di Hera fino all’aprile 2023 e attuale presidente di AcegasApsAmga.

“La nascita di questo advisory board è un grande privilegio per me e per la nostra Federazione, che da sempre ha a cuore il futuro dell’industria italiana”, commenta il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla. “Grazie alla disponibilità delle persone di indiscussa competenza ed esperienza che hanno accettato di farne parte, questo advisory board renderà ancora più incisiva l’azione della nostra Organizzazione e contribuirà a dare voce alle migliaia di manager che lavorano ogni giorno per far crescere e rendere competitive le nostre imprese. Sono sicuro che, con questa iniziativa, daremo un contributo alla definizione di una seria politica industriale che sia di vantaggio per tutto il Paese”, aggiunge.

L’insediamento dell’advisory board per le politiche industriali completa l’azione di Federmanager avviata con la costituzione di alcune commissioni tematiche, composte da manager associati esperti dei settori Automotive, Trasporti e Logistica integrata, Innovazione e Trasformazione digitale, Siderurgia, Oil&Gas, Sistema elettrico e sostenibilità.