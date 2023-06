Due convitati di pietra. Anzi, tre. Ma i primi, Maria Morgante direttore generale dell’Azienda San Pio, e Gennaro Volpe, omologo dell’unica Asl della provincia, erano stati invitati (pochi giorni fa, però, si era confrontato con il Comitato di rappresentanza dei sindaci), quindi hanno volteggiato come fantasmi, figure invisibili nel corso del dibattito sulle criticità della Sanità ospedaliera e territoriale; il terzo, invece, il Governatore Vincenzo De Luca, è stato più volte evocato, anche perché non solo è il presidente della Giunta regionale che traccia le linee programmatico di un settore cruciale sul quale si giocherà in futuro la partita decisiva per la regione Campania, ma pure perché, caso unico in Italia, è l’unico Governatore ad aver avocato perennemente a sé la Sanità.

