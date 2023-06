Calcio: Sbrollini (Az-Iv), ‘bene intesa su lotta ad antisemitismo negli stadi’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Accogliamo con favore la scelta di intervenire in maniera più incisiva contro tutte le espressioni antisemite negli stadi. Gli episodi intollerabili che si sono verificati negli ultimi tempi negli impianti italiani non devono più ripetersi”. Lo dice la senatrice del Gruppo Azione-Italia Viva Daniela Sbrollini, responsabile sport di Italia Viva.

“Lo stop alla partita e l’annuncio tramite altoparlanti del motivo dell’interruzione – spiega – sono strumenti utili per coinvolgere gli spettatori perbene, che sono la stragrande maggioranza, e che potranno, in questo modo, isolare i pochi incivili. Anche provvedimenti apparentemente marginali, come il divieto ai giocatori di vestire la maglia con il numero 88, possono contribuire a stroncare definitivamente questo fenomeno, quello dell’antisemitismo, ma anche del razzismo, che nel 2023 non possono avere nessun diritto di cittadinanza nel calcio e nello sport”.