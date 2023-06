Brevetti: Billi (Lega), ‘istituita sezione a Milano, grazie a Governo e Farnesina’

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Il Comitato Amministrativo del Tribunale Unificato dei Brevetti ha deciso ieri, all’unanimità, di procedere all’istituzione della sezione di Milano della Divisione Centrale del Tribunale stesso. Si tratta di un grande risultato per l’Italia di cui va reso merito al Governo e alla Farnesina”. Così il deputato della Lega Simone Billi, capogruppo in commissione Esteri.

“Sono soddisfatto che 60 mesi di costante impegno parlamentare, spesso supportato solo dai colleghi della Lega Salvini Premier, abbia portato a questo risultato. La sinistra ha governato 9 anni negli ultimi 10, senza mai riuscire a portare a casa il risultato. Il Movimento 5 Stelle aveva rischiato di far naufragare l’iniziativa, impuntandosi per favorire un’altra città italiana contro Milano”, conclude Billi.