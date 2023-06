Bce: Lagarde, a luglio nuovo aumento dei tassi**

Roma, 27 giu. – (Adnkronos) – Nell’Eurozona “non abbiamo ancora visto il pieno impatto degli aumenti dei tassi decisi dallo scorso luglio, pari a 400 punti base. Ma il nostro lavoro non è finito. E salvo un cambiamento sostanziale delle prospettive, continueremo ad aumentare i tassi a luglio”. Lo afferma la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale di Sintra, In precedenza tuttavia la stessa Lagarde aveva sottolineato – due volte – come le proprie parole “non rappresentassero indicazioni su alcune decisioni future”.