Gioia, emozione, entusiasmo e commozione. Tanti sono stai i sentimenti registrati ieri in occasione del taglio del nastro della nuova Chiesa dedicata al co-patrono della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese Terme-Sant’Agata de’Goti, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Un suggestivo edificio costruito in località San Giovanni per volere della stessa Diocesi su progetto dell’ingegnere Carmine Cacchillo, sindaco della vicina Amorosi. Una iniziativa intrapresa per rispondere alle esigenze di una comunità religiosa e una cittadina intera in continua crescita.

