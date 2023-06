Il centrocampo rappresenta la testa e il cuore di una squadra, l’ingranaggio in grado di dare movimento al sistema e di dettare tempi e fasi di partita, addormentando il gioco o accelerando il passo a seconda delle necessità. Un ruolo chiave che racchiude l’essenza dello spogliatoio, della sua personalità e delle caratteristiche in grado di far emergere il lavoro dell’allenatore nell’hotspot del campo, il luogo più caldo del match.

’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia