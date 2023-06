Calcio: Mondiale per club 2023 si giocherà a Gedda in Arabia Saudita dal 12 al 22 dicembre

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – La decisione è stata ufficializzata: la Federcalcio dell’Arabia Saudita e la Fifa hanno confermato che tutte le partite della prossima edizione del mondiale per club si svolgeranno nella città di Gedda. La decisione è stata presa dopo una visita della delegazione Fifa per valutare i preparativi in corso per il torneo, che si svolgerà dal 12 al 22 dicembre 2023. Sarà la prima volta che il Mondiale per club si terrà in Arabia Saudita. L’Arabia è pronta dunque ad accogliere un nuovo grande torneo, dopo aver ospitato tre delle ultime cinque edizioni della Supercoppa Italiana (come accaduto per quella spagnola) e in attesa di ospitarne altre quattro delle prossime sei (2024, 2025, 2028 e 2029). Il dream team di Guardiola fresco del triplete non conosce ancora l’avversario più accredito, cioè la squadra che trionferà in Libertadores. Ci sarà l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté, gli australiani dell’Auckland City, i messicani del Leon, dall’Africa l’Al-Ahly (Egitto) e dall’Asia gli Urawa Reds (Giappone).